2021/01/10 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة عالية نصيف وجود فقرات في الموازنة ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس) لمشاريع الكهرباء لمدة سنةكاملة، داعية وزارةالكهرباء إلى التعبير عن صدق نواياها في كسر الاحتكار من خلال تقديم طلب بحذف هذه الفقرات.

وقالت نصيف في بيان إن “مسودة الموازنة المالية للعام الحالي تتضمن فقرات ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس)وتلغي المنافسة بين الشركات في مشاريع التأهيل و الصيانة والإنتاج و غيرها لمدة عام كامل، علماً بأن المبالغ في هذه الفقرات تتعدىمليارين ونصف مليار دولار بدون الفرز بين المشاريع المنجزة والتي مازالت قيد التنفيذ ولم يتم التعاقد عليها “.

وتابعت نصيف “إذا كانت وزارة الكهرباء جادة وصادقة في نواياها بكسر الاحتكار وتفويت الفرصة على الانتهازيين وأصحاب الكومشناتوفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات، يتوجب عليها تقديم طلب رسمي بإزالة اسماء الشركتين المذكورتين من هذه الفقرات فيالموازنة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: الموازنة ترسخ مبدأ الاحتكار في مشاريع الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: الموازنة ترسخ مبدأ الاحتكار في مشاريع الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).