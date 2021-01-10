2021/01/10 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادالتحق مهاجم نادي القوة الجوية أيمن حسين، بوفد المنتخب الوطني في دبي استعداداً لمواجهة الامارات ودياً.

وقال مصدر في الهيئة التطبيعية في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب أيمن حسين انهى المشكلة الادارية التي تسببت بعدم سفره الى الامارات رفقة وفد المنتخب الوطني”.

واوضح ان “حسين سيتوجه اليوم الى دبي للالتحاق ببعثة المنتخب العراقي للمشاركة في المواجهة الودية أمام الامارات”، مشيراً إلى ان “التطبيعية خاطبت الداخلية لحل مشكلة اللاعب”.

وسيتواجه المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في اطار استعداداتهما للتصفيات الاسيوية المزدوجة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيمن حسين يلتحق بوفد اسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيمن حسين يلتحق بوفد اسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).