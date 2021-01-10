اخماد حريق في عمارة وسط كربلاء

2021/01/10 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..اندلع حريق في احدى عمارات شارع احمد الوائلي وسط مدينة كربلاء، الاحد، دون تسجيل خسائر بشرية.وقال مراسل /المعلومة/، إن حريقا التهم عمارة غير مسكونة في شارع احمد الوائلي وسط مدينة كربلاء، فيما هرعت فرق الدفاع المدني وتمكنت من إخماده والحيلولة دون الانتشار إلى الأماكن المجاورة.وأضاف أن الحريق لم يسجل اية خسائر بشرية، فيما بدأ الدفاع المدني والادلة الجنائية بالتحقيق لمعرفة اسباب الحادث.



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