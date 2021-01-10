انطلاق أول شحنة تجارية من المستوطنات إلى دبي

2021/01/10 | 14:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، عن انطلاق أول شحنة تجارية من منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، المقامة على الأراضي الفلسطينية، إلى دولة الإمارات، ضمن اتفاقية التطبيع بين الجانبين.وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة التابعة للمستوطنين، أن “أولى الشحنات من زيت الزيتون والعسل”، انطلقت من “شومرون” الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى إمارة دبي.وقال رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يوسي داغان، خلال إشرافه على عملية التصدير، إنه “يوم تاريخي للسامرة ودولة إسرائيل”، فيما لم تعقب السلطات الإماراتية على ما أوردته القناة العبرية.يشار إلى أن داغان كشف في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنّه “وقع أربع اتفاقيات تصدير مباشر، من الشركات في المستوطنات إلى نظيرتها الإماراتية”.



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