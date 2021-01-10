المالية النيابية: سنقوم بتغييرات على موازنة العام الحالي بالتشاور مع الحكومة

2021/01/10 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة المالية في البرلمان، التغييرات المزمع إجراؤها في موازنة العام الحالي.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، ان كل التغييرات التي ستطرأ على مسودة مشروع الموازنة ستكون بالتشاور مع الحكومة لتدارك أي خلاف قد يحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واكد الصفار ان اهم التغييرات التي ستقوم بها اللجنة المالية هي تغيير سعر برميل النفط بعد ارتفاعه إلى ستة وخمسين دولارا للبرميل الواحد إضافة الى العمل على معالجة مشكلة عجز الموازنة.

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