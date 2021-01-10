احصاء شامل للموظفين وجمع معلومات عن طريق هواتفهم.. التخطيط تعلن ارتفاع عدد الموظفين المسجلين لديها

2021/01/10 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، عن ارتفاع عدد الموظفين المسجلين في بنك المعلومات الوظيفي لدى الجهاز المركزي للإحصاء، إلى اكثر من مليوني موظف من عموم مؤسسات الدولة.

وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الأمر الديواني ٥٥ المكلفة بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة، ان “هذه اللجنة تعد واحدة من اهم اللجان لانها ستتولى ايجاد الحلول والمعالجات، لمشكلة تعد معقدة، وهي حركة الوظيفة في العراق، التي تواجه خللا بنيويا متراكما على مدى السنوات الماضية”.

وبين، ان “الوزارة قامت بإرسال فرق جوالة إلى الوزارات لغرض الحصول على البيانات التفصيلية للموظفين، بالإضافة إلى المسار الاخر وهو مخاطبة الجهات المعنية لتزويد الجهاز المركزي للإحصاء بتلك البيانات”.

ولفت وزير التخطيط، إلى ان “اللجنة ستعمل على إنشاء منصة او تطبيق على الهواتف الذكية، لجمع بيانات الموظفين، من خلال إدخالهم بشكل شخصي لبياناتهم بالاعتماد على بيانات البطاقة الوطنية الموحدة”.

واشار، إلى ان “من بين الإجراءات التي سيجري العمل عليها، هي قيام وزارة الداخلية بالعمل على إصدار البطاقة الوطنية لجميع الموظفين الذين لم يحصلوا عليها لحد الان، فضلا عن خيارات أخرى، ستعمل اللجنة على اختيار الأفضل منها”.

وشدد النجم، على ان “مهمة اللجنة محددة باربعة اشهر لإنجاز مهمتها بإشراف وزارة التخطيط، داعيا الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، إلى الإسراع في إرسال بيانات موظفيها، بهدف العمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، لجميع وحدات الإنفاق، التي سيتم اطلاقها من خلال المنصة الالكترونية الموجودة لدى وزارة التخطيط”.

هذا ويترأس لجنة الأمر الديواني ٥٥، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، وتضم في عضويتها ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارات الداخلية والاتصالات وديوان الرقابة المالية، فضلا عن الجهاز المركزي للإحصاء.

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