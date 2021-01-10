البرلمان يفتح “قناة مباشرة” مع الحكومة لتعديل الموازنة

2021/01/10 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..توقعت اللجنة المالية النيابية , الاحد , اجراء تعديلات واسعة لمشروع قانون الموازنة للعام الجاري وفقا لصلاحيات مجلس النواب من حيث المناقلة وفق الدستور, فيما افصحت عن فتح قناة مباشرة بين الحكومة واللجنة المالية خاصة التي تتعلق بالفصول التي يترتب عليها حذف وزيادة الأموال.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” لدى اللجنة المالية وأعضاء مجلس النواب ملاحظات كثيرة واعتراضات على عدد كبير من فقراتها ولاشك بأنها ستخضع لتعديلات واسعة النطاق وفق صلاحيات البرلمان التي اقرها الدستور ” .وأضاف كوجر، ان ” كثرة التعديلات سوف تحتاج الى مراجعة مع الحكومة مباشرة خاصة التي تتعلق بإضافة أموال او تقليص لكون البرلمان يملك صلاحية المناقلة فقط”.واستبعد “إعادة الموازنة للحكومة ويستبدل عنها فتح قناة مباشرة بين الحكومة واللجنة المالية خاصة التي تتعلق بالفصول التي يترتب عليها حذف وزيادة الأموال” .وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف كشفت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن وجود نيات برلمانية لاعادة مشروع قانون الموازنة للحكومة .



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