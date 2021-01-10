زيدان وأمين بغداد يبحثان الاليات القانونية للحفاظ على الممتلكات العامة

2021/01/10 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد، مع أمين بغداد علاء معن العماري الاليات القانونية للحفاظ على الممتلكات العامة.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القاضي زيدان استقبل، أمين بغداد علاء معن العماري وبحث معه الاليات القانونية للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع التجاوز عليها".

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