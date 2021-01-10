بالوثائق.. كمبش يجمد محضر اللجنة التي شكلها بخصوص نقض إتفاق املاك الوقف

2021/01/10 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرفض رئيس ديوان الوقف السني بالوكالة سعد كمبش توقيع محضر اللجنة التي أمر بتشكيلها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لدراسة الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي والموقع من قبل رئيس الوزراء يوم ١٥/١٠/٢٠٢٠، والذي وقعه كمبش بصفته رئيسا لديوان الوقف السني “وكالة” من دون موافقة مجلس الأوقاف الأعلى، الأمر الذي أثار ردات فعل …

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