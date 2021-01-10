صادرات العراق والسعودية النفطية لأمريكا تهبط الى “الصفر”

2021/01/10 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن هبوط صادرات العراق والسعودية النفطية لأمريكا إلى “الصفر” خلال الاسبوع الماضي .وقالت الادارة في تقرير، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من اربع دول بلغت 4.792 مليون برميل يومياً مرتفعة بمقدار 197 الف برميل يومياً عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ …

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