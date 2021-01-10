الزراعة العراقية: تسهيلات في منح إجازات التصدير لزيادة الدخل القومي

2021/01/10 | 14:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الزراعة العراقية، تسهيل عمليات منح إجازات التصدير الى الدول لزيادة الدخل القومي للبلاد، مشيرة الى امكانية اضافة الارز العنبر المحلي الى مفردات البطاقة التموينية.وقال الناطق بإسم الوزارة حميد النايف لوكالة الانباء العراقية "واع" …

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