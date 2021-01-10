ندوة للمخرج المسرحي عبدالرزاق عزيز في كركوك

2021/01/10 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اتحاد ادباء وكتاب كركوك امس السبت اصبوحة للمخرج المسرحي الفنان عبدالرزاق محمد عزيز بمناسبة الاحتفال بيوم المسرح العربي.

وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة حيث عرج على طفولة الفنان عبدالرزاق محمد عزيز في منطقة العرصة / محلة بكلر بمدينة كركوك التي ساهمت بتكوين ذاكرته المسرحية، كانت الاصبوحة على شكل محاور تحدث خلالها الفنان عبد الرزاق عن المحاور بشكل تفصيلي وذاكرة رائعة، مستعينا بأسماء وتجارب وتاريخ والحوار هو تاريخ المسرح الإغريقي ثم المسرح الأوروبي المتمثل بإيطاليا وفرنسا وبريطانيا بعدها محمو المسرح العربي ومن ثم المسرح العراقي.

وكان اخر محور عن المسرح في كركوك ومن ثم فتح باب المداخلات والمناقشات والأسئلة التي أجاب عليها المحتفى به بشكل تفصيلي.

وفي ختام الاصبوحة تم تكريم الفنان عبد الرزاق محمد عزيز والدكتور عبد الكريم خليفة بشهادة تقديرية من قبل رئيس اتحاد أدباء كركوك الأديب محمد خضر.

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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