اقليم كوردستان يسجل 68 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/10 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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رحيل مراسل PUKmedia البيشمركة شهاب احمد في المانيا

وافت المنية يوم الاحد، الكاتب والصحفي والبيشمركة العتيد "شهاب عثمان"، متأثرا باصابته بفايروس كورونا باحد مستشفيات المانيا.

الراحل شهاب عثمان، من المراسلين النشطاء لـ عالم كوردي يحصل على جائزة الفيزياء الكندية رمان حلبجة يجتاح اوروبا

فارس: الذي يكتب كثيرا ليس بالضرورة ان يكون شاعرا جيدا

أكد الشاعر محمد أحمد فارس، ان الشاعر الذي يكتب ويطبع ويصدر الدواوين الكثيرة ليس بالضرورة شاعرا جيدا.

محمد أحمد فارس شاعر وصحفي عراقي من مواليد مدينة امرلي 1973، دخل عالم الشعر والأدب منذ نع...

اتحاد معلمي كوردستان يدعو لحل أزمة الرواتب العمليات المشتركة: الجيش الآن يعمل وفق الدستور

إتفاق شنكال...



رفض ايزيدي لاقصائهم

أدى اتفاق شنكال الذي ابرم بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الاوضاع في القضاء الى ولادة ازمة جديدة للأهالي، فيما انتقد مراقبون غياب الايزيديين عن الاتف...

مراقبون ومحللون: الحكومة اخفقت أمنياً خلال 2020 مؤيد محمد: الموسيقى لغة عالمية يتناولها الجميع دون تحيز

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