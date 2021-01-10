مدرب القاسم: تعاقدنا مع أربعة محترفين سيتم إضافتهم للفريق بفترة الانتقالات الشتوية

2021/01/10 | 14:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب القاسم عادل نعمة، اليوم الاحد، أن الخطوة الأولى التي يسعى لإضافتها إلى الفريق هي التعاقد مع أربعة لاعبين محترفين جدد بفترة الانتقالات الشتوية.

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