وزير النقل يوجه بإعداد دراسة اقتصادية للطاقة التصميمية بميناء الفاو

2021/01/10 | 14:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقش وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الاحد، في اجتماع ضم ممثلين عن وزاراتي الخارجية و المالية و البنك المركزي تشريع قانون انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية.

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