بعد تظاهرة امام مبنى المحافظة.. محاضرو ديالى يغلقون تقاطعاً “حيوياً” في بعقوبة

2021/01/10 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد قائممقام قضاء بعقوبة، عبد الله الحيالي، اليوم الأحد، بخروج مئات المحاضرين في تظاهرة أمام مبنى محافظة ديالى وتقاطع البلدة، ما دفع إلى قطع التقاطع المذكور، ورفع المتظاهرين مطالبهم للجهات الحكومية.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرة كبيرة لمحاضري ديالى خرجت أمام مبنى المحافظة، وفي تقاطع البلدة، تسببت بقطعها بشكل كامل".

وأضاف، أن "القيادات الامنية تجري لقاءً موسعاً مع ممثلي التظاهرة، لإيجاد أطر تدفع الى إنهاء التظاهرة، ونقل مطالبهم للجهات الحكومية المختصة، لفتح الطرق بأسرع وقت ممكن"، لافتاً إلى أن "التظاهرة شارك بها المئات من محاضري ديالى".

وكانت تظاهرة سلمية، قد انطلقت امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة، للمطالبة بالتحقيق في القوائم التي اصدرتها لجنة عليا في ديوان المحافظة، لاختيار اسماء نحو 15 ألف محاضر، وسط حالة من التشكيك وعلامات الاستفهام حيالها، بسبب الاخطاء والاسماء المتكررة.

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