رئيس مجلس القضاء يبحث مع امين بغداد اليات الحفاظ على الممتلكات العامة ومنع التجاوز عليها

2021/01/10 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان امين بغداد المهندس علاء معن العماري.وقال بيان للمجلس ان الجانبين بحثا الاليات القانونية للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع التجاوز عليها./انتهى

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