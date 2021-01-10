ملف التجاوزات على طاولة اجتماع بين رئيس مجلس القضاء وأمين بغداد

2021/01/10 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الأحد، مع أمين بغداد علاء معن المعماري آلية الحفاظ على الممتلكات العامة في العاصمة.

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الثاني 2021)، أنه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه امين بغداد المهندس علاء معن العماري وبحث معه الاليات القانونية للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع التجاوز عليها".

وأكد أمين العاصمة بغداد علاء معن، في وقت سابق الثلاثاء، أن المرحلة الجديدة ستشهد انطلاق "ثورة" جديدة من الخدمات والإعمار، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف على الدراسات والخطط لتطوير البنى التحتية للعاصمة والنهوض بواقعها العمراني.

وقال معن في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، إنه "أوعز أن ترتدي شجرة التحرير ثوب العلم العراقي احتفاء بمئوية تأسيس الدولة العراقية الحديثة وتأسيس الجيش العراقي الباسل"، لافتا إلى أن "هذه الذكرى تلهمنا مزيداً من العزم لإطلاق خطط استراتيجية لإعادة بناء العاصمة بغداد على أسس متينة تلبي طموح المواطنين بواقع خدمي مغاير وحياة كريمة".

وأضاف، أن "المرحلة الجديدة ستشهد انطلاق ثورة جديدة من الخدمات والإعمار ومشاريع تحقق رغبات المواطنين، عاداً الخطط التي تم رسمها ستعيد لبغداد مكانتها المهمة بين عواصم الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "الحكومة الحالية ممثلة بدولة رئيس الوزراء تشرف على ما نحققه من دراسات وخطط جديدة لتطوير البنى التحتية للعاصمة والنهوض بواقعها العمراني كما تقدم الدعم الكامل والإسناد عبر مؤسسات الدولة كافة لإنجاز مشروع البناء والإعمار".

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