نائبة تؤكد احتكار شركتين أجنبيتين لمشاريع الكهرباء بالعراق في موازنة 2021

2021/01/10 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

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النائبة عالية نصيف

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الأحد، عن وجود فقرات في موازنة 2021 ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي "جي اي" و "سيمنس" لمشاريع الكهرباء لمدة سنة كاملة، فيما دعت وزارة الكهرباء إلى كسر الاحتكار من خلال تقديم طلب بحذف هذه الفقرات.

وقالت نصيف، في بيان اليوم، 10 كانون الثاني 2021، إن "مسودة الموازنة المالية للعام الحالي تتضمن فقرات ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس) وتلغي المنافسة بين الشركات في مشاريع التأهيل والصيانة والإنتاج و غيرها لمدة عام كامل، علما بأن المبالغ في هذه الفقرات تتعدى مليارين ونصف مليار دولار بدون الفرز بين المشاريع المنجزة والتي مازالت قيد التنفيذ ولم يتم التعاقد عليها".

وأوضحت انه " إذا كانت وزارة الكهرباء جادة وصادقة في نواياها بكسر الاحتكار وتفويت الفرصة على الانتهازيين وأصحاب الكومشنات وفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات".

واشارت إلى انه "يتوجب عليها تقديم طلب رسمي بإزالة اسماء الشركتين المذكورتين من هذه الفقرات في الموازنة".

جدير بالذكر ان مجلس النواب، أنهى مساء أمس السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، في حين سيتم غدا قراءة مشروع قانون الموازنة قراءة ثانية.

ر.إ

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