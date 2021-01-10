2021/01/10 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة صحة إقليم كردستان: تسجيل 68 اصابة بكورونا و6 حالات وفاة

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