2021/01/10 | 14:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد لؤي صلاح، المدرب المساعد لنفط الوسط، أن توقف الدوري الممتاز، لأيام معدودة لحين انطلاق الجولة الـ14، سيمنح الأندية فرصة استعادة الأنفاس.

وقال صلاح في تصريح صحفي، إن "اللاعبين أجهدوا بشكل كبير خلال ضغط مباريات الدوري وبالتالي مباراة المنتخب الوطني الودية مع الإمارات منحت الأندية فرصة استعادة الأنفاس بعد تأجيل انطلاق الجولة الـ14 لعدد من الأيام ستكون فرصة لاستعادة الأنفاس بعد الضغط الكبير".

وأضاف "فريقنا تحمل عبئا كبيرا ونحن مطالبون بالحفاظ على النتائج الطيبة والمباراة المقبلة، ستكون أمام الزوراء".

وتابع "فرصتنا لإعادة ترتيب الأوراق واستعادة اللاعبين الذين أصيبوا في مباراة الصناعات الكهربائية وبالتالي أعتقد أن التوقف جاء بتوقيت مناسب".

وأشار صلاح إلى، أن الفريق استأنف تدريباته اليومية، بعد أن منح راحة لمدة يومين ليبدأ التحضير للمباراة المرتقبة أمام الزوراء، قائلا "نسعى لأن تكون مباراة تأكيد جدارة نفط الوسط للبقاء في مقدمة الترتيب".

يذكر أن نفط الوسط أنهى الجولة الـ13 بصدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.

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