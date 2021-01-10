حسينية الزهراء في بغداد.. تساؤلات عن مصير منبرها الذهبي

2021/01/10 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الجدل سائدا في العراق بعد انتشار صور منبر مطلي بالذهب ومرصع بالأحجار الكريمة في حسينية "قصر الزهراء" بمدينة الكاظمية في بغداد، في وقت تعاني فيه البلاد ضغوطا اقتصاديا.

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