دولة القانون تندد بالعقوبات الامريكية على الفياض

2021/01/10 | 14:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد ائتلاف دولة القانون، بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على شخصيات وأحزاب سياسية عراقية....

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