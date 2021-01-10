الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي في كركوك

2021/01/10 | 14:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية، من اعتقال ارهابي في "داعش" بمحافظة كركوك ضمن ما يسمى "أشبال الخرافة"....

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