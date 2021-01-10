2021/01/10 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: حريق كربلاء وقع في حسينية قيد الانشاء مكونة من 3 طوابق وتم احتواءه

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