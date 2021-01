الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة توقع اتفاقية تعاون مع الإمارات

2021/01/10 | 14:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقية تعاون مع الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، اليوم، في مقر الاتحاد في دبي، وتتيحُ الاتفاقية التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الكروية خلال الفترة المقبلة. وافتتحَ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة الاماراتي، حفل توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان، والامين

