دولة القانون: امريكا تخلت عن العراق في 2014

2021/01/10 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، الاحد، بأن امريكا تخلت عن دعم العراق في مواجهة داعش الارهابي بعد انتكاسة حزيران 2014.

وقال الماس لوكالة /المعلومة/، إن “الحقائق التي يجب ان يدركها الراي العام العراقي بان امريكا تخلت عن دعم العراقيين في مواجهة داعش الارهابي بعد حزيران 2014 عقب اجتياحه محافظات ومدن وسيطرته عليها”، لافتا الى ان “تدفق الاف الارهابيين كان امام عينيها على مدار الساعة من خلال اقمارها الصناعية دون اي فعل”.

واضاف، ان “ايران كانت اول دولة تدعم العراق في مواجهة داعش في الايام الاولى لاحداث حزيران المأساوية فيما لم تتدخل امريكا بل كانت شاهد على مجازر بشعة حدثت لالاف العراقيين في شرق وشمال البلاد”، لافتا الى ان “التاريخ يجب يكتب بمصداقية عالية لان هناك من يريد خلط الاوراق ويحاول اضافة اشياء ليست حقيقية”.

واشار الماس الى ان “ العراق تعرض الى مؤامرة كبيرة متورطة بها اطراف دولية واقليمية وكان تقضي بان يمزق داعش العراق ويسيطر على كل مدن ويرتكب مجازر تلو الاخرى لكن الفتوى الكبيرة للمرجعية الدينية وصمود ابناء القوات الامنة وولادة الحشد الشعبي كلها اسهمت في ردع اكبر تهديد في تاريخ العراق الحديث”.

وكان تنظيم داعش الارهابي سيطر على مناطق واسعة ومترامية بعد حزيران 2014 قبل ان تنجح القوات الامنية والحشد الشعبي في اعادة تحريرها بعد معارك شرسة.



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