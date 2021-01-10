من قبل جماهير يوفنتوس.. حكم وزوجته يتعرضان للتهديد بالقتل

2021/01/10 | 15:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت زوجة الحكم مايكل أوليفر، الذي ادار مباراة بدوري الابطال بين ريال مدريد ويوفنتوس عام 2018، عن تلقيها تهديدات بالقتل هي وزوجها من جماهير يوفنتوس.

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