فوز زاخو على غاز الشمال بدوري السلة الممتاز

2021/01/10 | 15:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار مباريات المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، حقق نادي زاخو يوم السبت، فوزا ثمينا بتغلبه على نادي غاز الشمال بنتيجة ( 86 - 71 ) نقطة في المباراة التي اقيمت في قاعة البلادي بمدينة كركوك.

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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