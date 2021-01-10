درجال: وزارة الشباب متناغمة مع الرياضة النيابية

2021/01/10 | 15:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن الوزارة تعمل مع لجنة الشباب والرياضة النيابية بتناغم وانسجام كفريق واحد.

وقال درجال في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الوزارة تعمل بتناغم وانسجام كبيرين كفريق عمل واحد في معظم القضايا الشبابية والرياضية مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية”.

واوضح ان “عملي ودعمي للجنة كان يسير بفاعلية حتى قبيل استيزاري، بقناعة راسخة وثقة في مخرجات العمل، والتصرف الموضوعي مع مختلف الملفات”.



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