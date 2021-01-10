كردستان تسجل انخفاضا بمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

2021/01/10 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021)، تسجيل أدنى مستوى للإصابات اليومية في محافظات الاقليم بـ 68 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الاصابات في محافظات الاقليم الى 104402".

وأضافت، أن "تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال اليوم ليرتفع مجمل أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء في محافظات الاقليم الى 3424 حالة ".

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