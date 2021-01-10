نائب عن الفتح: البرلمان أنهى شرعية الوجود الأمريكي في العراق ويجب إخراج القوات الأجنبية

2021/01/10 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم الأحد (10 كانون الثاني 2021)، أن مجلس النواب العراقي أنهى شرعية الوجود الأمريكي في البلاد بعدما صوت على قرار إخراجها، لافتا إلى أن العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه ساحة للصراعات الأمريكية.

وقال البلداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمريكية الحالية وكذلك الأجنبية حتى وان جاءت بطلب، فإن قرار البرلمان في 2020 أنهى شرعية وجودها".

وأضاف، أن "واشنطن تريد أن تجعل العراق ساحة للاقتتال وتصفية الحسابات مع إيران أو غيرها من الدول، وكذلك إشعال الحرب في المنطقة من خلال الإبقاء على قواتها القتالية".

وبيّن أن "العراق لن يسمح لأمريكا أن تحول أرضه لساحة صراعات وحرب، وعلى الحكومة أن تطبق قرار البرلمان بإخراج تلك القوات".

وصوّت مجلس النواب، العام الماضي، في شهر كانون الثاني، على إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد ما شنّت طائرات أمريكية مسيرة غارة جوية، اغتالت فيها زعيم فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

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