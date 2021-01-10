مجلس النواب : ادراج مناقشات الموازنة العامة على جدول الجلسات المقبلة لحين التصويت النهائي

2021/01/10 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ابلغت رئاسة مجلس النواب ، ممثلي الكتل السياسية بادراج مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 على جدول اعمال الجلسات المقبلـة واستمرار الاجتماعات اليومية للجنة المالية النيابية ، وصولا الى صياغة كافة التعديلات والمقترحات ضمن مشروع القانون قبل عرضه للتصويت النهائي./انتهى5

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