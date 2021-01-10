طلب نيابي للتحقيق في فساد مشروع ماء البحر  المشترك 

2021/01/10 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت اللجنة المالية النيابية طلبا رسميا الى هيئة النزاهة ، لفتح تحقيق عاجل لمحاسبة ومساءلة كافة الجهات ذات العلاقة عن فساد مشروع ماء البحر المشترك لوزارة النفط./انتهى5

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