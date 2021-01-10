دولة القانون معلقا على العقوبات الأميركية الأخيرة: 'إجراء مرفوض وتجاوز سافر على السيادة'

2021/01/10 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفياض والمالكي

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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علق ائتلاف دولة القانون، الأحد، بشأن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على شخصيات وأحزاب سياسية عراقية، حيث اعتبرها "إجراء مرفوضا وتجاوزا سافرا على السيادة".

وجاء في بيان نشر اليوم، 10 كانون الثاني 2021، "يؤكد ائتلاف دولة القانون رفضه للعقوبات التي تواصل الخزانة الاميركية فرضها على شخصيات واحزاب سياسية عراقية وآخرها العقوبات التي صدرت بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".

وأضاف أن "ممارسات الادارة الاميركية الحالية في احتكار القوة وفرض الوصاية الدولية على الحكومات والشخصيات السياسية اثبت فشله، نامل من الادارة الجديدة معالجة هذا الخلل، وأن تتحلى بقدر أكبر من الموضوعية ازاء هذه الاجراءات التي تخل بعلاقاتها مع الدول".

ودعا الائتلاف، الحكومة العراقية إلى "اتخاذ مواقف واضحة وان لا تنساق اجرائيا مع تلك القرارات الظالمة التي تستهدف شخصيات وطنية واجتماعية عرفت بمواقفها الوطنية".

وكان تحالف الفتح، قد أدان أمس السبت، قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، واصفا القرار بـ"المجنون والصبياني".

كما اعربت وزارة الخارجية، عن استغرابها من قرار الحكومة الاميركية بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

ر.إ

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