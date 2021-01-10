2021/01/10 | 15:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاجي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا بحسب رويترز.

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