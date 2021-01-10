2021/01/10 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، ان دوريات للحشد الشعبي تتبنى ملاحقة مستهدفي أبراج الطاقة الكهربائية.

وقال الدليمي ان معالجة استهداف خطوط الطاقة أمنياً تمت من خلال وضع السيطرات، ومباغتتهم في الصحراء، مؤكداً أن اسباب تعطيل الكهرباء في الوقت الراهن، فنية، تتعلق بالضغط على الأسلاك.

وأشار الى أن الوضع الأمني في المحافظة وعمق الصحراء مستتب، وهنالك دوريات للحشد الشعبي تتبنى ملاحقة مستهدفي التيار الكهربائي، ومراقبة الأبراج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الأنبار: دوريات للحشد الشعبي تتبنى ملاحقة مستهدفي أبراج الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الأنبار: دوريات للحشد الشعبي تتبنى ملاحقة مستهدفي أبراج الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).