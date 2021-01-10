وزارة الكهرباء: خطوط الطاقة تتعرض لهجمات ممنهجة تكلف الوزارة مبالغ باهظة

2021/01/10 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الكهرباء، أن خطوط الطاقة تتعرض لهجمات ممنهجة وليست عشوائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى الوزارة تنسق مع قيادة الدفاع الجوي وقيادة القوة الجوية، والقطاعات العسكرية، لحماية الخطوط الإستراتيجية للكهرباء.

وأشار إلى أن استهداف الخطوط الناقلة يكلف الوزارة خسائر مالية باهظة، فضلا عن قطع امدادت الطاقة في المحافظات، ما يتسبب بتقليص ساعات التجهيز.

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