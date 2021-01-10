حصيلة عمليات ' الوعد الصادق' بمرحلتها الاولى

2021/01/10 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، حصيلة عمليات " الوعد الصادق" بمحافظة البصرة.

وذكرت الخلية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "بعد أن انطلقت فجر اليوم عملية الوعد الصادق المرحلة الأولى الصفحة الثالثة، ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة على المحورين الشمالي والجنوبي، كانت النتائج القبض على 33 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط 7 بنادق آلية كلاشنكوف ورشاشة متوسطة BKC، وبندقيتين نوع سيمينوف ورشاشة خفيفة RBk، و39 مقذوفا نمساويا، ورمانة قاذفة عيار 40 ملم ضد الأشخاص، ورمانة قاذفة عيار 40 ملم ضد الدبابات وأخرى يدوية، كما تم ضبط عجلتين مدنيتين دون أوراق أصولية.

وانطلقت عملية "الوعد الصادق" بمرحلتها الأولى ـ الصفحة الثالثة، صباح اليوم، لتعقب المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة في البصرة.

PUKmedia عن الاعلام الامني

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