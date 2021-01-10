رئيس الجمهورية والفياض يبحثان المستجدات الأمنية

2021/01/10 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد 10 كانون الثاني 2021 في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، و التأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية.

وأكد اللقاء على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين.

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