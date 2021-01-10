المالية النيابية تجتمع لمناقشة بنود الموازنة الاتحادية

2021/01/10 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا لمناقشة الموازنة الاتحادية للعام الجاري.

ويأتي الاجتماع قبل يوم واحد من جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الاثنين والخاصة بعرض الموازنة، وسط دعوات من بعض الأطراف لإجراء تعديلات على بعض بنودها، ودعوات أخرى لإبعاد ملف الموازنة عن المزايدات السياسية أو تحويلها لأداة انتخابية.

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