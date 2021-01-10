الهند تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

2021/01/10 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الهند أكثر من ثماني عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الهندية في بيان ارتفاع الإصابات الكلية لأكثر من عشرة ملايين واربعمئة وخمسين الف إصابة منذ بدء تفشي الجائحة، فيما وصلت اعداد الوفيات لنحو مئة وستين ألف حالة.

وتعد الهند ثاني أكبر البلدان في العالم من حيث عدد من المصابين بفيروس كورونا والثالثة من حيث عدد الوفيات، فيما تم رصد نحو تسعين حالة مصابة بالسلالة الجديدة في البلاد.

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