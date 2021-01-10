2021/01/10 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على سبعة وعشرين متهما من بينهم أربع نساء وفق مذكرات قبض قضائية في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان المتهمين المشار إليهم سلفا مطلوبين وفق مواد واحكام جنائية مختلفة صادرة من القضاء وتم القاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، مشيرة إلى هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارز وكالة الاستخبارات للحد من الجريمة المنظمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 27 متهما بينهم 4 نساء وفق مذكرات قضائية في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 27 متهما بينهم 4 نساء وفق مذكرات قضائية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).