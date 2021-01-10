صالح والفياض يبحثان ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية

2021/01/10 | 15:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاحد، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان انه “جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، و التأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية”.وأكد […]

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