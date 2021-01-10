اجتماع بين رئيس الجمهورية وفالح الفياض في قصر السلام

2021/01/10 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي التطورات الأمنية الأخيرة، مع التاكيد على ضرورة احترام سيادة العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الثاني 2021)، إنه "استقبل الرئيس برهم صالح في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض".

وبحث المجتمعون بحسب البيان، "المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، و التأكيد على احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية".

وأكد اللقاء على "أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية في حماية أمن المواطنين".

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