2021/01/10 | 15:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبودي: فرض العقوبات على الفياض استهداف للشخصيات الوطنية

أكد عضو مجلس النواب العراقي نعيم العبودي، ان فرض اميركا عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يعد خطوة عدائية ضد الشعب العراقي ورموزه الوطنية.

وفي تصريح صحفي، قال العبودي: ما تقوم به الولايات المتحدة من فرض عقوبات بواسطة الخزانة الاميركية على رئيس هيئة الحشد الشعبي، يأتي ضمن سياق استهداف الشخصيات والمؤسسات الوطنية وكذلك رموز الحشد الشعبي.

واضاف : قبل هذه العقوبات كانت الخزانة الاميركية قد وضعت بعض الشخصيات الوطنية المهمة مثل الشيخ قيس الخزعلي في لائحة العقوبات الاميركية، علما بان هذه الشخصيات ليس لديها املاك خارج العراق او تداول اموال، لكن الهدف الاساسي ما تقوم به الولايات المتحدة الاميركية يستهدف الرموز والقيادات سواءا كانت في الحشد الشعبي او القريبة منه.

واعتبر العبودي فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بانها مفارقة عندما تدعي اميركا انها تحارب داعش، وفي نفس الوقت تستهدف الشخصيات الوطنية والكبيرة التي قاتلت داعش، لذا فأن العراقيين وفق هذه الاجراءات يتمسكون اكثر بموقفهم الرافض لوجود قوات الاحتلال الاميركي، وضرورة اخراجها من العراق والمنطقة.

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