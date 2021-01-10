الإعلام الأمني يعلن نتائج عملية “الوعد الصادق” لهذا اليوم بصفحتها الثالثة

2021/01/10 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 33 مطلوبا، وضبط اسلحة واعتدة مختلفة.وذكرت الخلية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “عملية (الوعد الصادق) المرحلة الأولى الصفحة الثالثة، ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة على المحورين الشمالي والجنوبي، انطلقت فجر اليوم”.وأضاف البيان، أن “نتائج العملية كانت، […]

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