عمانيون يسعون لإحياء قرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

2021/01/10 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كادت قرية وادي المر العمانية تختفي بالكامل قبل 30 عاما بعدما طمستها الرمال ما دفع السكان إلى تركها، لكنها تستقطب حاليا أعدادا من قاطنيها السابقين والزوار الفضوليين الراغبين بإعادة اكتشاف المنطقة الواقعة في قلب الصحراء.

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