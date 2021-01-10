رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية لمكافحة الجريمة

2021/01/10 | 15:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، وزير الداخلية عثمان الغانمي.وفي بداية اللقاء، هنأ الرئيس، وزير الداخلية، “بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة العراقية”، مشيداً “بدورهم والتضحيات التي يقدمونها من أجل أمن المواطنين”.ولفت إلى أن “الواجبات المناطة على عاتق الشرطة تتطلب بذل الجهود للارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني، من […]

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