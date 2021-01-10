“مقبرة جماعية موحدة للضحايا” حلم لذوي الضحايا ورمز للإبادة، هل يتفق عليها الجميع؟

2021/01/10 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم من تموز 2019 وبدأت المجاميع الشبابية الأيزيدية بالتحرك لتحديد مكان لمقبرة جماعية موحدة يدفن فيها ضحايا الإبادة الأيزيدية التي ارتكبها تنظيم داعش.المسألة لم تكن سهلة وفق المشرفين على هذه التحركات بل تلوح حولها الكثير من الضوضاء لوجود وجهات نظر مختلفة من ذوي الضحايا.وتم تنظيم عدد من الاجتماعات من …

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